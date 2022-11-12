كلوب : أرنولد كان سيحزن لو لم يتواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال

يعتقد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن ترينت ألكسندر أرنولد لم يكن لديه أي شكوك بشأن انضمامه لقائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، وأكد أن اللاعب كان سيحزن لو لم يتواجد في القائمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الجدل بشأن إمكانية اختيار جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، لأرنولد استمر لأشهر ولكن إصابة رييس جيمس لاعب تشيلسي، هي التي رجحت كفة اختيار أرنولد.

وبعد تأكد تواجده في القائمة أمس الخميس، قال كلوب إن ألكسندر أرنولد سيكون أحد الركائز في قطر.

وقال كلوب :"لست متأكدا من أنه كان يشك، ولكن مع كل المناقشات- على الأقل المناقشات التي تابعتها- إذا كان الجميع متاحا على الأرجح لن تصطحب أربعة لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيمن".

وأضاف :"لا أعلم تحديدا لماذا قمنا بالمناقشات ولكن لا بأس. عندما يكون لديك خيارات بين أربعة أو خمسة – وكايل جاهز نوعا ما ورييس غير متاح – فأعتقد أن جاريث سعيد للغاية أن لديه ترينت أيضا".

وتابع:"ترينت تقبلها، إنه هادئ للغاية. يلعب كرة القدم التي يلعبها، يحاول التطور، والتحسن، ولكني أعتقد أنه كان ليحزن لو لم يتواجد".

ويحل فريق ساوثهامبتون ضيفا على ليفربول قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وستكون هذه هي أول مباراة يتولى فيها ناثان جونز تدريب ساوثهامبتون.

ويعد ترينت ألكسندر أرنولد واحدا من بين سبعة لاعبين فقط سيتوجهون لقطر ولكن مع اقتراب البطولة لا يتوقع كلوب تراجع أداء أي منهم أمام ساوثهامبتون حيث يسعى الفريق للاقتراب من المربع الذهبي.

وقال كلوب:" نحن محترفون، ولعب الشباب المباراة مثلما يلعبون دائما، بكل تركيز. كل شيء يمكن أن يحدث في مباراة كرة قدم".

وأضاف :" ولكن إذا ذهبت لكأس العالم وتظن أنك فعلت ما تريد وأصبت في أول مباراة، فأنا لست متأكدا أيا منهما سيشعرك بخيبة أمل أكبر".

وأتم:"أن تلعب في أعلى المستويات، يجب أن تركز على ما تحتاجه في هذه اللحظة، ولا يمكنك أن تفكر بشأن الأشياء المقبلة المحتملة".