رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال صيانة وتطوير بعض مباني المدينة الجامعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة بعض مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة طيبة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس جامعة الأقصر الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية.

ووجه رئيس جامعة الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة مع مراعاة الدقة والكفاءة والمظهر الجمالي بما يليق مع اسم ومكانة جامعة الأقصر.

كما وجه رئيس الجامعة، بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية للطلاب؛ للالتزام بقواعد وآداب الإقامة بالمدينة الجامعية، والمحافظة على محتويات الحجرات، والحرص على نظافتها التامة، وكذلك تجنب الإهمال، وإحداث التلفيات، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المباني.