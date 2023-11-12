 رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال صيانة وتطوير بعض مباني المدينة الجامعية - بوابة الشروق
الأحد 12 نوفمبر 2023 5:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال صيانة وتطوير بعض مباني المدينة الجامعية

الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
محمد راشد
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 4:31 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 4:31 ص

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة بعض مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة طيبة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس جامعة الأقصر الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية.

ووجه رئيس جامعة الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة مع مراعاة الدقة والكفاءة والمظهر الجمالي بما يليق مع اسم ومكانة جامعة الأقصر.

كما وجه رئيس الجامعة، بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية للطلاب؛ للالتزام بقواعد وآداب الإقامة بالمدينة الجامعية، والمحافظة على محتويات الحجرات، والحرص على نظافتها التامة، وكذلك تجنب الإهمال، وإحداث التلفيات، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المباني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك