قررت الحكومة اليابانية، إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين، أو نحو 6ر6 مليار دولار، على مدار 10 أعوام، من أجل "وكالة استكشاف الفضاء اليابانية"، لتعزيز الأعمال المتعلقة بالفضاء في البلاد، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الاحد.



وتشتد المنافسة العالمية في مجال استكشاف الفضاء، مع القطاع الخاص، الذي يشمل شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، والتي تعمل في هذا المجال.



ويهدف صندوق استراتيجية الفضاء إلى تحقيق هدف الحكومة المتمثل في مضاعفة حجم أعمال السوق المحلية المتعلقة بالفضاء، من نحو 26 مليار دولار إلى 52 مليار دولار في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.



وتخطط الحكومة إلى تخصيص تمويل الصندوق للشركات والجامعات والكيانات الأخرى، لدعم تطوير تكنولوجيا الفضاء.