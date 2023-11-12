أيندهوفن يعزز صدارته للدوري الهولندي وفينورد يتقدم للوصافة

عزز فريق أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على زفوله 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريا المرحلة عن تعادل أياكس أمستردام 2 / 2 مع مضيفه ألمير سيتي، فيما تغلب سبارتا روتردام 4 / 1 على مضيفه فوليندام.

وأنهى أيندهوفن الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما هيرفينج لوزانو وجوس تيل في الدقيقتين الخامسة و28.

وفي الشوط الثاني، تمكن أيندهوفن من تعزيز تقدمه بتسجيله هدفين آخرين عن طريق لوك دي يونج وماليك تيلمان في الدقيقتين 57 و79.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، حيث لم يخسر الفريق أو يتعادل في أول 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

في المقابل توقف رصيد زفوله عند 14 نقطة في المركز التاسع، متلقيا هزيمته السادسة هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وتقدم فينورد روتردام للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفضل فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه ألكمار.

وارتفع رصيد فينورد إلى 29 نقطة في الوصافة، بفارق نقطتين أمام تفينتي آنشخيده، صاحب المركز الثالث، في حين توقف رصيد ألكمار، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه عجز عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالبطولة.