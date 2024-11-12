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أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال بمنطقة دير شرف غرب مدينة نابلس بزعم تنفيذ عملية طعن.

وبحسب وكالة «معًا» الفلسطينية، أظهر مقطع فيديو شابا مصابا بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، فيما زعم الجيش الإسرائيلي بأن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف غرب نابلس بالضفة الغربية بعد الحادثة.

من جهتها، قالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف دون تقديم الإسعاف أو السماح بالاقتراب منه.

ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم أن الشاب تم إعدامه بدمٍ بارد.