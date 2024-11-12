وزير خارجية السعودية: إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدوليتن

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين، مشيرا الى إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تقاعس عن وقف الحرب في غزة.

وطالب وزير الخارجية السعودي في تصريحات له اليوم الاثنين عقب القمة العربية -الاسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض" بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، وآلا نمنح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة."

وذكر بن فرحان أن الموقف العربي الإسلامي يساعد في تهدئة التوترات في المنطقة، وأكد أن استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة.

وشدد وزير الخارجية السعودي" على ضرورة رفع القيود عن وصول المساعدات إلى غزة"، لافتاً إلى أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة، مشدداً على أن قيام دولة فلسطين هو الحل للصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القمة ناقشت التوصل لوقف النار وتنسيق التدابير لذلك.

وأضاف أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة، مشدداً على ضرورة حل دائمً يرسخ السلام في المنطقة، مؤكداً أن صدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول إلى حل، لافتاً إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في وقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كانت القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023 "أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية". وتمخضت القمة عن تشكيل لجنة من عدد من الوزراء للعمل من أجل إنهاء حرب غزة، لكن لم يظهر للمبادرة أي تأثير حتى الآن.