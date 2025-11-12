209 شاحنات مساعدات تغادر رفح نحو غزة عبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

غادرت 209 شاحنات مساعدات إنسانية معبر رفح البري بشمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني، ضمن جهود مصر المتواصلة لدعم وإغاثة أهالي قطاع غزة.

وكشف مصدر مسؤول بمعبر رفح البري لـ"الشروق"، أن الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جرى إدخالها باتجاه معبر كرم أبو سالم، وتشمل مواد غذائية وطبية وخيامًا ومواد بترولية، مقدمة من هيئات محلية ودولية وعربية، من بينها قافلة "زاد العزة" التابعة للهلال الأحمر المصري.

وأوضح المصدر أن الشاحنات توزعت على النحو التالي:

74 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)

15 شاحنة من دولة الإمارات

17 شاحنة من الهلال الأحمر المصري

18 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

8 شاحنات من دولة قطر

65 شاحنة مخصصة لـ"المخيم المصري"

8 شاحنات سولار

4 شاحنات غاز

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 12,869 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 130 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي تحمل الوقود وصل إلى 270 شاحنة منذ بداية الأزمة، بإجمالي يزيد عن 30 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران داخل القطاع.

ووفقًا لإحصاءات سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، شملت 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طن سولار، و1,266 طن بنزين، وذلك خلال الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.