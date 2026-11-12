اختتام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية

اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي نظمه المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس ورؤساء هيئات الاختصاص في الدول العربية، ونخبة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة. وعُقدت الجلسة الختامية بأحد فنادق القاهرة، بعد يومين من أعمال المؤتمر.

وشهدت الجلسة الختامية كلمة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس مكتبه التنفيذي، ألقاها نيابةً عنه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

كما ألقى كلمات كلٌّ من الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والوزير المفوض ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، وجّه الدكتور عادل عدوي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، وإلى جامعة الدول العربية على دورها في الدعوة إلى هذه المبادرة، وإلى المشاركين والخبراء على إسهاماتهم في جلسات العمل.

وأوضح عدوي، أن مناقشات المؤتمر أظهرت توافقًا على توسيع فرص مشاركة الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تطوير التعليم والتدريب الطبي وتحسين الخدمات الصحية في بلدانها، من خلال التعاون المستمر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تمتد إلى البحث العلمي والابتكار والتطوير المهني المستمر، ويمكن للكفاءات العربية الإسهام فيها من مواقع عملها في الخارج.

وأكد عدوي، استعداد المجلس العربي للاختصاصات الصحية لتوسيع مشاركة الكفاءات المهاجرة في أعمال المجالس والهيئات العلمية، وفي الامتحانات والتقييم وإعداد المدربين والإشراف السريري، إلى جانب برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير المهني للعاملين الصحيين. وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ وشراكات مستدامة، تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة وتعزيز التكامل الصحي العربي.

وألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، نيابةً عن الدكتور خالد عبد الغفار، وقال: «إننا اليوم لا نختتم مؤتمراً فحسب، بل نفتح صفحة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، صفحة عنوانها الانتقال من تقدير قيمة الكفاءات إلى تمكينها، ومن التواصل معها إلى إشراكها، ومن الاستفادة من خبراتها بصورة فردية إلى توظيف طاقاتها ضمن رؤية عربية متكاملة».

وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية التي أطلقناها لا تكمن في ما تتضمنه من أهداف وتوجهات فحسب، وإنما في قدرتنا على تحويلها إلى واقع ملموس، من خلال التزام مؤسسي واضح، وتنسيق فعال بين الدول العربية، وآليات مستدامة للتواصل مع الكفاءات المهاجرة، وتوسيع مشاركتها في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار والصحة العامة، فضلاً عن دعم النظم الصحية في مواجهة الأزمات والطوارئ.

ومن جانبها ألقت الوزير المفوض ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب البيان الختامي، الصادر تحت عنوان «إعلان القاهرة»، الذي أعلن إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة (2026–2030)، بوصفها إطارًا عربيًا مشتركًا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود، استكمالًا لما أرساه «إعلان عمّان» الصادر عن المؤتمر العربي الأول في أكتوبر 2024.

ومن أبرز ما تضمنه الإعلان:

• إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة (2026–2030)، ووضع مؤشرات لقياس نتائجها ومراجعتها دوريًا.

• تخطيط القوى العاملة الصحية وفق احتياجات كل نظام صحي، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصصات المهنية لسد الفجوات.

• التعاون لإنشاء منصة إلكترونية لحصر الكفاءات الصحية العربية في الخارج، وتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية في الدول العربية.

• بناء شراكات طويلة الأمد مع الكفاءات المهاجرة، وتهيئة الظروف المهنية والتشريعية لمشاركتها في تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والابتكار.

• الترحيب بإطلاق الأمين العام لجامعة الدول العربية شبكة الإغاثة الإنسانية لدعم الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وبدعوته جميع الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إليها.

وأوصى الإعلان بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد خطة عمل لإشراك الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية خلال الأزمات والطوارئ.

• تطبيق التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية، والاستفادة من إطار المجلس العربي للاختصاصات الصحية لتقريب معايير التدريب التخصصي ورفع جودته.

• تشجيع الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم والتدريب الطبي وتحسين الرعاية الصحية.

• تنسيق تنفيذ الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والدول الأعضاء، ومتابعة تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات من خلال اللجنة العربية المعنية.

وأكد الإعلان في ختامه أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة «شريك أصيل في صياغة مستقبل الصحة في الوطن العربي»، وأن بناء جسور التواصل معها استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والتنمية.

وكان اليوم الثاني للمؤتمر قد شهد 3 جلسات رئيسية. وتناولت الأولى التحديات والفرص أمام القوى العاملة والنظم الصحية في العالم العربي، برئاسة الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية، والدكتور نذير عبيدات، رئيس المجلس الاستشاري المشترك بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية ورئيس الجامعة الأردنية. وناقشت الجلسة الثانية رؤية الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز النظم الصحية العربية، برئاسة الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة بدولة فلسطين، وبمشاركة أطباء من مصر وعُمان والعراق والسودان واليمن والمغرب والجزائر وليبيا.

أما الجلسة الثالثة فتناولت التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية، برئاسة الدكتور هيثم عوض الله، وزير الصحة الاتحادي بجمهورية السودان. وقدّم الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس، إطار كفايات المجلس العربي للاختصاصات الصحية (ABCF) بوصفه نموذجًا إقليميًا للمواءمة والاتساق والمسئولية.

كما قدّم الأستاذ الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، عرضًا عن بُعد حول الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التعليم الطبي والرعاية الصحية.