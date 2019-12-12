«داعش»يعلن تبنيه هجوم النيجر الذي تسبب في مقتل أكثر من 70 جندياً

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه للكمين الذي نُصب لمعسكر تابع لجيش النيجر غربي البلاد على الحدود مع مالي وتسبب، حسبما أعلن أمس، في مقتل ما يزيد عن 70 جندياً.

ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد.

يُشار إلى أن جيش النيجر أعلن أمس /الأربعاء/ مقتل 71 جندياً على الأقل إثر كمين نصبه عشرات المسلحين الإسلاميين لمعسكر تابع للجيش غربي النيجر. وأعلن المتحدث باسم الجيش النيجري، العقيد بوكار حسن، حصيلة الضحايا على شاشات التلفزيون الرسمي أمس قائلاً إن عشرات الأشخاص الآخرين أصيبوا بعد الكمين.