التنمية المحلية: استقرار الأوضاع بمعظم المحافظات المتعرضة للأمطار

استمرار رفع التراكمات من المياه ببعض القرى بالمنوفية ومدينة قلين بكفر الشيخ ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات التي تواصل معها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات خلال موسم الأمطار، قامت برفع التراكمات من المياه الناجمة عن الأمطار واستقرار الأوضاع بمعظمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه تم رفع التراكمات من المياه، بالتنسيق ما بين غرف عمليات التنمية المحلية مع غرف الأزمات الموجودة بالمحافظات، وإعادة انتشار السيارات لشفط وكسح الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى استمرار رفع التراكمات من المياه ببعض القرى بالمنوفية، ومدينة قلين بكفر الشيخ، ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور والقوات المسلحة، وضعت سيناريوهات لاستخدام طرق وشوارع بديلة، لعدم إحداث كثافات مرورية عالية، وعدم وجود زحام مروري يحول دون وصول السيارات بالأوقات المناسبة.

وأشار إلى فتح مراكز للإيواء مجهزة بكافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين في حالة الطوارئ، وتأكيد الوزارة على رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات وزارة الصحة والجامعية بالتعاون مع المحافظين، لافتًا إلى تنسيق غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات لمراجعة أعمدة الإنارة، ونشر تحذيرات بالمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية والإعلام للابتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة فترة هطول الأمطار.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود المتخذة لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم الخميس، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.