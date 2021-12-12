قال الفنان ماجد الكدواني، إنه لم يشارك في مسلسل كبطل رئيسي منذ 14 عامًا، مشيرًا إلى أنه اقتنع بالمشاركة ضمن مسلسل «موضوع عائلي»؛ بسبب اقتناعه بالفكرة الخاصة بعدد الحلقات المناسبة لقدر الأحداث.

وأضاف الكدواني، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن فكرة التطويل في العمل الدرامي لتقديم مسلسل محدد بعدد معين من الحلقات دائمًا ما تشغله، مشيرًا إلى أن الفن لا يقاس بالساعة بل بمعدل الوقت الذي تتحمله الأحداث.

وأشار إلى أن زيادة عدد حلقات المسلسل عن القدر المطلوب لاستيعاب الأحداث لن يثير رد الفعل والتشويق المنتظر من الجمهور، مؤكدًا أن التشويق يحدث من خلال الإيقاع السريع والتصديق للمقدم على الشاشة.

وذكر أنه شخص دقيق في اختيار الأعمال الفنية وليس صعبًا، متابعًا: «هذا الأمر يعد صعبًا الآن، لكن ربنا مش هيضيع تعب الشخص اللي بيتعب في الوسط».

وأكد على كرهه لكلمة «بطولة»، معقبًا: «لا أستطع القول أنا بطل، وفي الماضي كنت لا أهتم بموضع اسمي على التتر، كان ما يهمني إن اللي يخرج من الفيلم يقول الولد ده اسمه إيه؟ الجمهور هو اللي يقول إني بطل».

مسلسل «موضوع عائلي» فكرة وإخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، إنتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان بيومي فؤاد، علاء مرسي، شيرين رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.