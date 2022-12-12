من أين أتى هذا الفتى؟ بتلك الكلمات أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بمهارات وأداء عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب بعد توديع إسبانيا مونديال قطر من ثمن النهائي عقب الخسارة من المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

أوناحي فرض إسمه بين الكبار في مونديال قطر وأصبح ضمن الأبرز وأكبر النجوم في البطولة العالمية ليسلط عليه الضوء في كافة القنوات العالمية ويتم متابعته من أغلب الأندية الكبرى بسبب المجهور الكبير الذي قام به إبن الـ21 عاما مع أسود الأطلس.

عز الدين أوناحي أبطل هجمات كرواتيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال وسيطر على خطورة كل النجوم في المونديال ليصبح نفاثة المغرب و قلب المغرب النابض شارك عز الدين أوناحي في مباريات المغرب الخمسة بالمونديال حيث لعب لمدة 447 دقيقة وقدم أداء مميز على المستوى الدفاعي والهجومي وحصل على متوسط تقييم 6.87 في كافة مباريات المونديال.

أوناحي يتحرك في كل أرجاء الملعب فهو بمثابة قلب ورئة منتخب المغرب ومانع الهجمات الأول ، لمس أوناحي الكرة 48 مرة خلال مباراة البرتغال بربع النهائي، وقدم 25 تمريرة منها 20 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 80 % ليسطع في سماء المونديال ويصبح ضمن أفضل اللاعبين في البطولة. صدفة تمثيل أسود الأطلس اللاعب البالغ قيمته التسويقية 3.5 مليون يورو بدأ مسيرته مع منتخب المغرب بالصدفة التي كانت خيرا من ألف ميعاد فاللاعب الذي بدأ مسيرته في كرة القدم بأكاديمية الملك محمد الخامس في المغرب.

انتقل أوناحي إلى أنجيه الفرنسي في عام 2021 قادما من أفرانشالفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة ليزامل مواطنه سوفيان بوفال الذي انتقل قبله بعام كامل.

الصدفة قادت أوناحي لتمثيل منتخب المغرب حيث كان يتابع مدرب المغرب السابق وهو البونسي وحيد خليلوزيتش يتابع بوفال مع أنجيه نظرا أنه أحد العناصر الهامة في أسود الأطل ليلفت انتباهه أوناحي ليفاجأت الجميع بضمه إلى قائمة أسود الأطلس في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون والتي ودعها المنتخب أمام مصر في ربع النهائي.

ضم أوناحي لمنتخب المغرب قوبل بانتقادات واسعة في المغرب ضد خليلوزيتش المدب السابق حيث أن اللاعب كان مجهولا بالنسبة للأوساط الرياضية ولم يمتلك أي خبرة على الصعيد الدولي، لكن أصر خليلوزيتش على ضمه واعتمد عليه في المباراة الأولى بكأس الأمم أمام غانا بشكل أساسي. ولعب أوناحي منذ أول مشاركة في 10 يناير 2022 أمام غانا بكأس الأمم بـ15 مباراة دولية حيث سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 1068 دقيقة.

بطل التأهل لقطر أوناحي الذي انتقده الجميع في المغرب وأيضا مدربه وحيد خليلوزيتش بسبب الاعتماد عليه كان بطل تأهل المغرب لمونديال قطر حيث استغل الفرصة وتألق في مواجهة الإياب بين المغرب والكونغو في ملحق التصفيات الإفريقية المؤهلة.

المغرب تعادلت ذهابا أمام الكونغو 1-1 بالكونغو وكانت مباراة الإياب في الدار البيضاء حاسمة ومصيرية ، لكن ظهر أوناحي الذي أثبت صحة رؤية خليلوزيتش حيث تألق في اللقاء وسجل هدف التقدم على الكونغو في مباراة التأهل خلال الشوط الأول من خلال تسديدة وقوية وفي الشو الثاني سجل الهدف الثالث لأسود الأطلس كما أن تسديدته القوية تسببت في تسجيل المغرب الهدف الرابع لتفوز وتتأهل للمونديال في قطر.

أكاديمية الملك قادته لأوروبا ولد أوناحي في 19 أبريل عام 2000 وبدأ مسيرته في أكاديمية الرجاء المغربي ثم أكاديمية محمد الخامس، وبدأ بعد ذلك رحلة أوروبية بدأت في ستراسبورج الفرنسي عام 2018 ثم أفرانشفي الدرجة الثالثة الفرنسية ثم أنجيه الفرنسي بالدرجة الأولى ناديه الحالي.

لعب أوناحي مع ستراسبورج الفرنسي خلال عامي 2018 و2020 حيث لعب في 35 مباراة وسجل هدفا وحيدا بينما لعب مع أفرانش في 28 مباراة حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا. ومع ناديه الحالي أنجيه لعب 47 مباراة حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.