واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب و أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب و محمد مدني مترجم المنتخب زياراتهم للأندية.

وتواجد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، ظهر اليوم الإثنين، في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر و كان في إستقبالهم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

وتفقد فيتوريا ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي.

وعقد جهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا جلسة مع خالد بيبو وشريف عبد الفضيل وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين و السلبيات و الايجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة.