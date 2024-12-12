ميقاتي: ضحايا في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام بعد ساعات من بدء انتشار الجيش تطبيقا لوقف النار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن إسرائيل شنت غارة إسرائيلية على بلدة الخيام، بعد ساعات من بدء انتشار الجيش تطبيقا لوقف النار.

وأضاف في تصريحات، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الخميس: «لم تمر 24 ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون، تطبيقا لقرار وقف إطلاق النار، حتى عاود العدو الإسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى».

ونوه أن «هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا»، داعيًا إلى تقديم موقف واضح بشأن ما حصل، ولجم العدوان الإسرائيلي.

واستطرد: «هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، والمطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره».

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي حتى مساء الأربعاء 207 خروقات له، أوقعت 28 قتيلا و30 جريحا، وفق إحصائية لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 قتيلا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.