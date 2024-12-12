خسر نيس الفرنسي أمام مستضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب جوزيف ماريان، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج».

تقدم يونيون سانت جيلواز في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق فرانجو إيفانوفيتش، قبل أن يتعادل نيس عبر لاعبه إيفان جويساند في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول 45+1، ثم عاد فرانجو إيفانوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة 90+2، وسجل هدف الفوز للفريق صاحب الأرض.

وشهدت المباراة غياب محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، ونجم المنتخب الوطني المصري، والذي انضم للفريق الفرنسي مطلع الموسم الحالي من النادي الأهلي.

بهذا الفوز رفع يونيون سانت جيلواز رصيده للنقطة 8 ليصعد للمركز السابع عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نيس عند نقطتين فقط في المركز الخامس والثلاثين، قبل الأخير.