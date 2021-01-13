لجنة شعبية فلسطينية تخاطب الأمم المتحدة لرفع حصار غزة

خاطبت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.



ودعا رئيس اللجنة جمال الخضري، بحسب بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، جوتيريش إلى زيارة قطاع غزة والاطلاع عن قرب على آثار الحصار الإسرائيلي "الكارثية" على مختلف نواحي الحياة.



وقال الخضري إن "زيارة غزة ستضع المسؤولين الأمميين في صورة الأوضاع الحقيقية للحصار وآثاره ونتائجه بعد 14 عاماً من فرضه، ونحو عام من تفشي وباء كورونا في ظل واقع صحي وإنساني متهالك".



وأضاف أن "التقارير الدولية والأممية تشير إلى واقع إنساني وصحي غاية في الخطوة، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة، ما يتطلب تدخلا أمميا جديا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".



وشدد الخضري على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عاجل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة، والعمل على مسارين الأول إلزام إسرائيل برفع الحصار كاملاً عن غزة.



وذكر أن المسار الثاني هو العمل بالتوازي مع جهود رفع الحصار، في دعم وإسناد القطاعات الإنسانية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



ونبه إلى أن الحصار "لم يترك جانباً في حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة إلا وطاله بالتدمير والتخريب والتراجع والتدهور، خاصة الوضع الصحي المنهار والمتهالك بفعل سنوات الحصار، والذي زاد العبء عليه مع تفشي كورونا".



وشدد الخضري على ضرورة "رفع الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني وغير الإنساني، لأنه البوابة الرئيسة لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دوليًّا حقيقياً وسريعاً".



وأشار بيان اللجنة الشعبية لرفع الحصار إلى أن ٨٥% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما ٦٠% معدل البطالة، وأكثر من ٦٠% من احتياجات المستشفيات غير متوفرة، و٩٥% من المياه غير صالحة للشرب.