الكونجرس يوافق على عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قناة سي بي اس الامريكية أن الكونجرس صوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد ، مع دعم 10 جمهوريين للقرار.

وبذلك يعتبر ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين.