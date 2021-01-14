الكونجرس يوافق على عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد

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قالت قناة سي بي اس الامريكية أن الكونجرس صوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد ، مع دعم 10 جمهوريين للقرار.
وبذلك يعتبر ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين.