 الكونجرس يوافق على عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكونجرس يوافق على عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد


نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:51 م

قالت قناة سي بي اس الامريكية أن الكونجرس صوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد ، مع دعم 10 جمهوريين للقرار.

وبذلك يعتبر ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين.

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