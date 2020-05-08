الجيش اليمني: تدمير 80% من أسلحة ومعدات الحوثيين في مأرب

أعلن الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلي، تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.

وذكر مجلي، في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، أن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرتا مواقع وأسلحة للحوثيين، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات الجماعة على امتداد مسرح العمليات القتالية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ومن جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية، فضلا عن رصده تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، محذرا في الوقت ذاته ميليشيات الحوثي من تلك المحاولات.