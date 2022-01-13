مقتل خبيرين يمنيين في نزع الألغام أثناء عملهما في الحديدة باليمن

أعلن المرصد اليمني للألغام التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل خبيرين في نزع الألغام، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المرصد في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر"، إن الخبيرين قتلا "أثناء عملهما في نزع حقل للألغام زرعه الحوثيون في منطقة محل الربيع، بمديرية حيس".

وفي سياق متصل، ذكر الجيش اليمني، أن وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة "عثرت على ألغام بحرية نشرها الحوثيون على البحر الأحمر".

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان له، إن وحدات الجيش اتلفت خمسة ألغام في عرض البحر وعثرت على ثلاثة آخرين، بعد يوم من نشر مليشيا الحوثي قرابة 15 لغما بحريا في المياه الإقليمية اليمنية".

وأضاف: "لا يزال المسح لقوات التشكيل وفرقها الهندسية جاريا بحثا عن الألغام التي تهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية".