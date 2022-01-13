تحالف دعم الشرعية باليمن يرحب بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ الحديدة

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رحب تحالف دعم الشرعية العربي الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ محافظة الحديدة(غربي اليمن) الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية "لضمان عدم استخدامها عسكرياً" من قبلهم.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، "إن ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية".

وطالب التحالف، الأمم المتحدة "بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة إلى الحديدة".

وأكد التحالف أنه سيتحرك "عملياتيا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

وكان التحالف قد اتهم الحوثيين بتحويل مينائي الحديدة والصليف، إلى مواقع "لأعمالها العدائية التي تستهدف الملاحة الدولية"، وهو ما نفاه الحوثيون.

ويوم أمس الثلاثاء، طالبت البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة "أونمها"، بالسماح لها بزيارة الموانئ في الحديدة، مؤكدة أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة أي شواغل متعلقة بعسكرة الموانئ".