المبعوث الأممي لليمن: الاتهامات باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية مثيرة للقلق

قال هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتهامات باستخدام موانئ الحديدة (غربي البلاد) لأغراض عسكرية مثيرة للقلق، كما أن التهديد بالهجوم على تلك الموانئ مقلق بنفس القدر لأن تلك الموانئ تمثل شريان حياة بالنسبة للعديد من اليمنيين".

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة اليمنية.

وأشار جروندبرج إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تراقب الوضع هناك، كما طلبت بإجراء تفتيش للموانئ.

وأضاف أن استمرار فرض إغلاق الطرق، ونقاط التفتيش في جميع أنحاء البلد، واستمرار وجود العوائق التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع الضرورية للمدنيين، بما في ذلك الوقود "يضر السكان بطرق لا يمكن تبريرها".