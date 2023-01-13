الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من انهيار جليدي محتمل بسبب ارتفاع الحرارة بشكل غير معتاد

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تنبيها بشأن احتمالية حدوث انهيار جليدي للمناطق الثلجية بطول ساحل بحر اليابان بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة.

وأكدت الوكالة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، على ضرورة توخي الحذر من حدوث انهيارت جليدية محتملة في مناطق واسعة من شمال إلى غرب اليابان.

وكانت درجات الحرارة ارتفعت أعلى من المعتاد اليوم، خاصة في المناطق الشمالية من محافظتي "هوكايدو" و"توهوكو" شمال البلاد، كما كانت درجات الحرارة بدءًا من الساعة الـ5 مساءً "بالتوقيت المحلي للبلاد" هي الأعلى على الإطلاق لشهر يناير.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع غدا في اليابان طقس دافئ مع وجود فرص لسقوط أمطار.