اليابان وكندا تتفقان على تعزيز التعاون لتحقيق انفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره الكندي جاستن ترودو، على تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

والتقى كيشيدا وترودو في العاصمة الكندية أوتاوا، ليلة أمس الخميس، وهي رابع محطة لرئيس الوزراء الياباني في جولته في خمس دول من مجموعة الدول السبع تمهيدا للقمة التي تعقد في هيروشيما في مايو المقبل، حسبما اوردت هيئة الاذاعة اليابانية اليوم الجمعة.

وقال كيشيدا، في بداية الاجتماع، إن اليابان التي ترأس مجموعة السبع هذا العام ستقود المحادثات حول مختلف التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والأمن الاقتصادي بالتعاون مع كندا والدول الأخرى.

واتفق الزعيمان على بذل جهود مشتركة من أجل إنجاح قمة هيروشيما وسط الغزو الروسي لأوكرانيا وقضايا دولية أخرى.

وشرح كيشيدا جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري، وأعرب ترودو عن موافقته على ذلك.

يذكر أن كندا كشفت عن استراتيجية جديدة حيال منطقة المحيطين الهندي والهادئ في نوفمبر الماضي تصف الصين بأنها "قوة عالمية مزعجة بشكل متزايد" حيث تصعد الصين نشاطاتها البحرية في المنطقة.

وتظل العلاقات الثنائية غير مستقرة لأن طوكيو وبكين على خلاف بشأن جزر وتقع في بحر الصين الشرقي. ويُطلق على هذه الجزر سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان.

كما أن أستراليا واليابان، إضافة إلى الهند والولايات المتحدة، يشاركان في الحوار الأمني الرباعي، المعروف أيضًا باسم كواد.