وزير الزراعة لـ الشروق: الإمارات لا علاقة لها بمشروع تطوير حديقة الحيوان

- رئيس جهاز التنسيق الحضاري: لم نتحفظ على مشروع تطوير الحديقة ولم يصلنا حتى الآن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عدم إرسال أية رسومات هندسية أو مخططات تخص تطوير حديقة حيوان الجيزة حتى الآن إلى جهاز التنسيق الحضاري، موضحا أنه سيتم إرسالها للجهاز في وقت لاحق.

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات خاصة لـ الشروق: أن دولة الإمارات الشقيقة ليس لها أية علاقة بملف تطوير حديقة حيوان الجيزة.

ومن جهته، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه حتى الآن لم تصله الرسومات الخاصة بتطوير حديقة حيوان الجيزة، وأن الجهاز لم يبد أي رأي في مشروع التطوير على عكس ما أشيع في بعض المواقع.

وأوضح أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الجهاز طلب من وزارة الزراعة عرض الرسومات الخاصة بالتطوير لحديقة حيوان الجيزة، حيث لدى الجهاز "دليل أسس الحفاظ على الحدائق التراثية" لذا يجب عرض رسومات التطوير لاعتمادها من الجهاز أولا قبل التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه لم يبد أي رأي أو تحفظ على مشروع التطوير، حيث لم يصل إلى الجهاز حتى الآن.