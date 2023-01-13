مرتضى لـ كهربا: العقوبة القادمة لن يتم رفع الإيقاف عنك حتى لو دفعت مليار دولار

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نصيحة إلى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 2 مليون دولار، بسبب رحيله عن فريقه السابق الزمالك قبل نهاية عقده.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الإعلام قال إن عقد كهربا مع الزمالك مزورا ولكنه سليم، ومنذ أشهر قال أيضًا إن فيفا سيحكم ضد الزمالك فحكم لصالحنا».

وأضاف رئيس الزمالك: «فيفا حدد جلسة يوم 2 فبراير لإصدار عقوبة جديدة في قضية كهربا، وإذا لم يسدد قبل نهاية الأسبوع القادم سيتم إيقافه لمدة عام ونصف».

وأوضح منصور: «إذا لم تسدد الغرامة حتى نهاية الأسبوع القادم، سيتم إيقافك لمدة 3 فترات قيد "عام ونصف"، ولن يتم رفع الإيقاف ولو دفعت مليا دولار».

وواصل: «أنا لا أمانع في تقسيط مبلغ الغرامة يا كهربا، ولكن بشرط أن تأتي بوالدك ووالدتك وشقيقتك وتصور فيديو لمدة 3 دقائق، تقول فيه من حرضك على الهروب من الزمالك، وبعد 5 دقائق سأقسط لك الغرامة بالتقسيط المريح».

وأتم: «أنصحك لوجه الله يا كهربا، لا أحد سينفعك حتى لو دفعت الغرامة ستظل موقوفا عن اللعب، وهم قالوا لك إنك ستشارك في مباراة المصري.. هل حدث ذلك، وماذا ستقول للمحكمة الرياضية حين تسألك عن عدم احترامك لحكمها».