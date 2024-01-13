سفير السعودية بفلسطين يتحدث عن كواليس زيارته الأولى لرام الله: رأيت عكس ما كنت أتخيل

تحدث سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن وفلسطين، نايف بن بندر السديري، عن كواليس زيارته الأولى لمدينة رام الله، قائلًا إنه «رأى دولة جاهزة للانطلاق متى ما اعترفت بها الأمم المتحدة».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم السبت، قال السفير في تصريحات تليفزيونية: «توجد دولة مستعدة للانطلاق متى ما تم الاعتراف بها من الأمم المتحدة.. ويوجد شعب طبيعي محب للحياة، وليس كما كنا نتخيل أنه شعب يعيش تحت الاحتلال والقصف اليومي، لكن وجدت أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في أن يستمر في الحياة ويعيش حياة طبيعية مثل دول الجوار».

وأشار السديري إلى أنه لاحظ خلال زيارته للضفة الغربية حفاوة كبيرة ومفاجئة، مؤكدا أن هناك محبة كبيرة من الفلسطينيين للمملكة العربية السعودية وقيادتها.

وكشف السديري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال له إن «الرئيس الفعلي لدولة فلسطين هو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدوره الكبير في دعم فلسطين».

وأوضح أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى أكثر من 80 رئيس دولة لاحتواء الحرب في غزة»، مشيرا إلى أن الفلسطينيين عانوا من التهجير أولا في النكبة عام 1948 وثانيا في نكسة 1967 ولا يمكن أن تتكرر المعاناة مرة ثالثة.

ولفت إلى أن جهود الإغاثة السعودية لفلسطين بدأت منذ 50 عاما والحملة الأخيرة تجاوزت 550 مليون ريال سعودي.