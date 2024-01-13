حماس تعلن مسئوليتها عن عملية اقتحام مستوطنة أدورا مساء أمس في محافظة الخليل

أعلنت حركة المقاومة «حماس» مسئوليتها عن عملية اقتحام مستوطنة أدورا مساء أمس الجمعة، في محافظة الخليل الضفة الغربية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت: «تزف الحركة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا الليلة الماضية بعد عملية الاقتحام البطولية لمستوطنة (أدورا) المقامة على أراضي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة والاشتباك مع جنود الاحتلال».

وأشارت إلى أن «تصاعد عمليات المقاومة وانتشارها رغم الجهود الضخمة التي يبذلها الاحتلال الصهيوني للسيطرة على الضفة هي رسالة تحد فلسطينية، وتأكيد أن الشعب الذي يرفض الخضوع سيواصل المقاومة حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة، وإن طوفان الأقصى الذي انطلق من غزة العزة سيأتي على كل أركان الاحتلال في كل ربوع الأراضي المحتلة».

• تشديدات إسرائيلية

وشددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة إذنا غرب بالخليل، قرب مستعمرة «أدورا».

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الطرقات والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى الطرق الالتفافية، والقريبة من المستعمرات.

كما أغلقت بلدة إذنا غرب الخليل بالبوابة الحديدية، وكافة البلدات الواقعة غرب الخليل صوريف، وترقوميا، وفي شمال الخليل جسر حلحول، وشرقها بيت عنون وسعير، وجنوبها مدخل بلدة السموع، والظاهرية، ومداخل مخيمي الفوار جنوبا، والعروب شمالا، بالإضافة إلى طرق فرعية مؤدية إلى الشوارع الالتفافية، وطرق رئيسية واصلة إلى أحياء وضواحي مدينة الخليل.

• شهداء جدد

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استشهاد طفلين وشاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أدورا غرب الخليل.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن الشهداء هم: عدي إسماعيل أبو جحيشة 17 عاما، ومحمد عرفات أبو جحيشة 15 عاما، وإسماعيل أحمد أبو جحيشة 19 عاما.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدتي صوريف وإذنا في محافظة الخليل.

• اعتقالات مستمرة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال مداهمة البلدتين وفتشت عدة منازل، واستولت على أكثر من 30 مركبة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ «وفا»، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة إسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود داود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.