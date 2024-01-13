 مياه الإسكندرية: حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب - بوابة الشروق
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مياه الإسكندرية: حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

هدى الساعاتي:
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 3:59 م
شنت إدارة المتابعة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى المحافظة.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أنه تم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية عن العقارات السكنية والمحلات التجارية المخالفة، وغير المتعاقدة، والمغاسل بمناطق الرأس السوداء، والكتان، وأرض الفضالي التابعة لفرع المندرة .

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم التسهيلات لهم؛ لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

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