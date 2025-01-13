أقيم مساء أمس، عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، في أحد السينمات، برعاية مؤسسة iRead، وهو العمل المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب والسيناريست محمد صادق، وإنتاج شركة السبكي.

وحضر العرض عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة iRead، منهم المهندسة إنجي الصبان، والأستاذ هيثم سعيد، إلى جانب صناع الفيلم المنتج كريم السبكي، والمخرج عثمان أبو لبن، والكاتب محمد صادق، والفنان محمد الشرنوبي، والممثلة مريم شريف، والسيناريست نورهان أبو بكر، والكاتبة شادن زهران، وعبد الله هاشم، رئيس دار الرواق للنشر، الناشر للرواية، والإعلامية رباب إبراهيم.

من جانبه، أكد الكاتب والسيناريست أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة iRead، أهمية هذا الحدث في دعم العلاقة بين الأدب والسينما، معتبراً أن هذه المبادرة تشجع الكتاب على تقديم أعمال جديدة مستوحاة من الروايات.

فيما أوضح الأستاذ هيثم سعيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة iRead، أن هذا العرض هو البداية لسلسلة عروض خاصة ستقام خلال عامي 2025 و2026؛ لتسليط الضوء على الأعمال السينمائية المستوحاة من الروايات، ودعم جمهور القراءة.

تأسست مؤسسة iRead في عام 2019، بهدف إحياء ثقافة القراءة في العالم العربي، من خلال مبادرات ومشاريع مبتكرة مثل تطبيق iRead eBooks، أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية.

فيلم "بضع ساعات في يوما ما" بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، وأسماء جلال، وأحمد صلاح السعدني، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، ويتناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكن هناك رابطا يجمع بينهم.