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أشاد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق بالمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في مباراته ضد بلاك بولز مساء أمس الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في صدارة ترتيب المجموعة.

وقال طلبة في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "جروس من المدربين المميزين الذين لهم أسلوب خاص في القيادة الفنية للفريق".

وأضاف أن الحالة الفنية للاعبين باتت أفضل لافتا إلى أن الزمالك دائما ما يكون له دور إظهار لاعبيه بشكل أفضل.

وتابع: "الزمالك بيلمع نجومه ويجعلهم يظهرون بأفضل صورة، فهناك حافز كبير باللعب في الزمالك، وأظن أن المجموعة الحالية لديها الدوافع لتقديم أفضل ما لديها".

وستكون مباراة الزمالك ضد إنيمبا النيجيري الأحد المُقبل في ختام دور المجموعات بلا حسابات بالنسبة للفريق الأبيض الذي ضمن بالفعل التأهل في صدارة الترتيب بمجموعته.