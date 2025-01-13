ضرب زلزال قوي بلغت قوته الأولية 9ر6 درجة جنوب غرب اليابان، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظة ميازاكي، حيث كان مركز الزلزال في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى محافظة كوتشي المجاورة، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الزلزال في الساعة 9:19 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتتعرض اليابان للزلازل بشكل متكرر بسبب وجودها ضمن "حلقة النار"، التي هي عبارة عن قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.