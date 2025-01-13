أذربيجان تقرر تزويد صربيا بالغاز

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأحد، بأن أذربيجان قررت توريد الغاز إلى صربيا، على الرغم من أن بعض الدول الأخرى لن تحصل عليه بسبب صعوبات فنية.



ويوم أمس السبت، قال الزعيم الصربي للمواطنين إن باكو أبلغت بلغراد أنها لن تكون قادرة على توريد الغاز وفقا للاتفاقيات السابقة بسبب مشاكل في حقل "شاه دنيز".



وقال فوتشيتش اليوم: "كانت هناك عقبات من قوة عليا، والمسؤولية لا تقع على عاتقها، بل على عاتق شركة أجنبية واحدة، هكذا يحدث الأمر. لكن إلهام علييف رئيس أذربيجان وصديقنا العظيم اتخذ قرارا، وبعض البلدان لن تتلقى الغاز لبعض الوقت، لكن صربيا ستحصل عليه في الوقت المناسب.. هذا قرار كبير ومهم لبلدنا وشعبنا، وأنا فخور بالصداقة مع أذربيجان والرئيس علييف، وننتظره في بلغراد بمجرد أن ينوي ذلك".

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس الحكومي الدولي للتعاون بين صربيا وأذربيجان، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية في كافة مجالات الحياة العامة.

وخلال اجتماع مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف في أواخر ديسمبر 2024، لفت فوتشيتش إلى أهمية بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بشكل مشترك مع الجمهورية في جنوب صربيا.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رسمي أن بلغراد وباكو تناقشان البناء المشترك لمحطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1 غيغاواط بالقرب من مدينة نيش الصربية مقابل 1.2 إلى 1.3 مليار يورو.

يذكر أن المورد الرئيسي للغاز إلى صربيا هو شركة "غازبروم" الروسية. وبالنسبة لموسم التدفئة المقبل، تم التوصل إلى اتفاق بشأن التسليم وفقا لصيغة 6 + 2 + 3 ملايين متر مكعب يوميا، "بالسعر الأكثر ملاءمة مع الأخذ في الاعتبار صيغة النفط" وفقا للسلطات الصربية.

ومن المقرر تمديد اتفاقية توريد الغاز للسنوات المقبلة مع روسيا في ربيع عام 2025، ويتم توريد الوقود الروسي إلى صربيا من خط أنابيب الغاز التركي عبر نظام نقل الغاز البلغاري، ومن المتوقع أن تصل الأحجام إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا في السنوات المقبلة.

وفي سبتمبر 2024، وقعت بلغراد وباكو رسميا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الخضراء، كما وقعت إدارة شركتي "صرب غاز" و"سوكار" اتفاقية بشأن إمدادات الغاز من أذربيجان.

ومن الأول من نوفمبر الماضي وحتى نهاية موسم التدفئة، ستتلقي صربيا بموجب اتفاق مع أذربيجان ما لا يقل عن مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، حتى يصل إلى 400 مليون متر مكعب إجماليا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش في باكو في أوائل سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إن بلاده تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى صربيا إلى مليار متر مكعب.

وقال رئيس شركة "صربيا غاز" المملوكة للدولة دوشان بياتوفيتش في فبراير 2024، إن قدرة خط أنابيب الغاز الرابط من بلغاريا إلى صربيا لتوريد الوقود من أذربيجان والغاز الطبيعي المسال من محطات في اليونان يمكن زيادتها من 1.8 إلى 3.2 مليار متر مكعب سنوياً.