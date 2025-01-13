أمير قطر يلتقي وفد حماس لبحث مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في مكتبه في قصر لوسيل، وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية.

جرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع، الديوان الأميري القطري.

وجدد أمير قطر، خلال المقابلة، موقف بلاده الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدمًا.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، ف تصريح لوكالة رويترز: «المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا».

في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر، قوله إن إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًّا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا.