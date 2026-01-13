 قذيفتان إسرائيليتان تستهدفان أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 5:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟
النتـائـج تصويت

قذيفتان إسرائيليتان تستهدفان أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 5:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 5:39 ص

استهدفت قذيفتان إسرائيليتان مساء اليوم الاثنين، أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان،  كما نفّذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير عند تلة الحمامص في جنوب لبنان، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن دبابة "مركافا" إسرائيلية متمركزة في موقع المالكية الإسرائيلي، استهدفت منطقة المحافرعند أطراف بلدة عيترون بقذيفتين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار بعد ظهر اليوم الاثنين، من موقع المالكية الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان. 

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر  2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك