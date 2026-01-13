وزير الصحة يبحث مع وفد المعهد الدولي للقاحات تعزيز الشراكة في إنتاج اللقاحات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم، مع وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) بجمهورية كوريا الجنوبية، تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توطين إنتاج اللقاحات.

ورحب عبدالغفار بالوفد، مؤكداً أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

وأبرز الدور الاستراتيجي لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات، مشيراً إلى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت نقل تكنولوجيا اللقاحات المتقدمة، دعم البحث العلمي، وتعزيز البرامج الوطنية لمكافحة العدوى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.