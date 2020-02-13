وكالة الطاقة الذرية تحذر من استمرار حوادث فقدان السيطرة على المواد المشعة

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، من استمرار حوادث الاتجار وفقدان السيطرة على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى.

وقالت الوكالة - في بيان اليوم من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إنها تلقت مؤخرا إخطارات بحوالي 190 حادثة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن السيطرة التنظيمية بما في ذلك بعض حالات الاتجار والأنشطة الإجرامية الأخرى.

وأشارت إلى تركيز جهود تحقيق الأمن النووي على منع أحداث التسرب النووي المحتملة وكشفها والاستجابة لها، لافتة إلى أهمية حماية الأشخاص والممتلكات والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن الاستخدام الإجرامي للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى.

وذكرت أنه في عام 2019 أبلغت 36 دولة عن 189 حادثة مما يشير إلى أن الأنشطة والأحداث غير المصرح بها التي تشمل المواد النووية وغيرها من المواد المشعة بما في ذلك حوادث الاتجار والاستخدام الضار لا تزال تحدث.

وأكدت أنه في مؤتمر دولي هذا الأسبوع بمقر الوكالة اعتمد وزراء عدد من الحكومات وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 140 دولة إعلانًا لتعزيز الأمن النووي العالمي بما في ذلك التزام محدد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة.