يواصل نادى سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسىي فعالياته، ويعرض يوم الإثنين المقبل، فيلم «تستاهل ياقلبي» إخراج «لمياء إدريس» بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.



عقب عرض الفيلم يستضيف النادي الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.



جدير بالذكر أن فيلم «تستاهل ياقلبي» قد حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان "مالمو" للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠ وحصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠.



تدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء الغير متزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر.



وتجري المخرجة البالغة من العمر ٣٥ عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق ٣٠ دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.