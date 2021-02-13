العليا لإدارة أزمة كورونا تحسم موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.