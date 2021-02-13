 رئيس الوزراء العراقي: أمام الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات - بوابة الشروق
السبت 13 فبراير 2021 1:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي: أمام الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 11:31 ص | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 11:31 ص

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن أمام الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات، مشيرا إلى أن البعض يضع العراقيل أمام حكومته.

وأضاف الكاظمي - خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - أننا "عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية، وأنه غير معني بالمزايدات الانتخابية"، وأنه "سيطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، مشيرا إلى أن البعض يضع العراقيل أمام الحكومة.

وتابع: "حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "لجنة مكافحة الفساد مستمرة بعملها"، مشددا على أن حكومته تتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك