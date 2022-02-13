وزير خارجية تركيا: احتلال روسيا لأوكرانيا لن يكون صائبا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا إذا حاولت احتلال أوكرانيا فإن ذلك لن يكون صائبا.

وأوضح أوغلو في مقابلة متلفزة نقلت مقتطفات منها وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم السبت، "أن على الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها طالما لا توجد وضعية احتلال نظرا لأنها تثير الهلع في أوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "علينا أن نكون مستعدين حيال الأزمة الروسية الأوكرانية ولسنا في حالة ذعر".

وقال أوغلو: "إن الأخبار حول الغزو الروسي لأوكرانيا سبق وأن صدرت من الدول الغربية، وهناك تقارير استخباراتية مختلفة حول هذه القضايا، لكن المصادر الروسية والبيلاروسية التي تتواصل معها تركيا، نفت هذا الوضع".

وأشار أوغلو إلى أهمية مشاركة المعلومات المؤكدة، وضرورة التركيز على الجهود المبذولة للحد من التوتر بالتوازي مع استمرار الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة.

وبيّن وزير الخارجية التركي أنه ليس من الواقعي توقع حل كل هذه القضايا في اجتماع واحد أو عبر تبادل رسائل، وأن تركيا أبلغت الروس بذلك.

وأردف أوغلو: "النقطة المهمة هنا هي اتخاذ خطوات لزيادة الثقة والفهم المتبادل لهواجس الطرفين".

ولفت أوغلو إلى ضرورة الاستعداد لجميع الاحتمالات، مؤكدًا أن تركيا تواصل مبادراتها لدى الروس والأوكرانيين.

وأكّد أوغلو أن تركيا تأخذ في عين الاعتبار الخطوات التي ستتخذها فيما يتعلق بإجلاء مواطنيها وتطبيق اتفاقية مونترو التي هي طرف فيها، إذا وقع أي هجوم.

ودخلت معاهدة مونترو حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

واختتم وزير الخارجية التركي تصريحاته قائلا: "لسنا في حالة من الهلع، ونتواصل بشكل مستمر مع استخباراتنا ومؤسساتنا الأخرى، وبالطبع نعرض المعلومات التي نحصل عليها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان".