الرئيس التنفيذي لوايركارد يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

من المقرر أن يمثل ماركوس براون الرئيس السابق لشركة تكنولوجيا الخدمات المالية الألمانية المنهارة وايركارد للمحاكمة في إحدى أكبر قضايا الاحتيال في ألمانيا منذ عقود، بتهم التورط في عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات في الشركة التي انهارت في 2020.

ومن المنتظر أن يدلي براون ببيان يستغرق ما بين ساعتين وثلاث ساعات أمام محكمة ميونيخ الإقليمية قبل أن يبدأ القضاة استجوابه.

يواجه براون واثنان من المتهمين الآخرين تهم تشكيل عصابة إجرامية وتزوير حسابات الشركة والاحتيال على عدد من البنوك للحصول على 1ر3 مليار يورو (26ر3 مليار دولار).

وينفي براون هذه الاتهامات. وخلال المحاكمة، وجه شاهد الاثبات الخاص بالادعاء سلسلة اتهامات خطيرة ضد رئيسه السابق.

يذكر أن سهم وايركارد الذي كان مدرجا على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية كان أحد أفضل الأسهم الألمانية أداء قبل انهيارها في صيف 2020 وتقديم طلب لتصفيتها بعد اعتراف مجلس الإدارة بالتلاعب في الحسابات بقيمة 9ر1 مليار يورو.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة التي بدأت في ديسمبر الماضي لمدة 100 يوم تقريبا.