زعيم المعارضة الألمانية ينتقد تصريحات ترامب عن الناتو

انتقد زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وخلال زيارة للحدود الشمالية لإسرائيل، قال ميرتس لتلفزيون صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الثلاثاء: "هناك اتفاقية وهذه الاتفاقية تسمى اتفاقية الناتو، المرة الوحيدة التي تم تفعيل وعد الدعم بموجب التحالف كانت في 11 سبتمبر 2001 عندما وقعت الهجمات على أمريكا من خلال الهجمات الإرهابية في واشنطن ونيويورك، ربما يتعين تذكير الأمريكيين من حين لآخر بأن الوعد المتبادل بالدعم ساري المفعول، وهو ينطبق على أمريكا ولكنه ينطبق على أوروبا أيضا".

ويسعى ترامب إلى الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وكان تشكيك ترامب في واجب الدعم في إطار الناتو أثار موجة من الغضب سواء من جانب واشنطن أو بروكسل أو برلين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصبح الرابح الأكبر إذا عاد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، قال ميرتس: "سيراقب بوتين بدقة كبيرة ما يحدث حاليا في الغرب، سواء في أوروبا أو في أمريكا، إذا حدث هذا كما قال ترامب في هذه الأيام، فسيكون هناك فائز واحد - واسمه فلاديمير بوتين".

وكان السياسي الجمهوري صرح بأن شركاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على حماية الولايات المتحدة من روسيا في حال تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إنه أخبر أعضاء الناتو أنهم يتعين عليهم دفع الأموال، وقال في فعالية انتخابية إنه لن يكتفي بعدم توفير الحماية لشركاء الناتو الذين يتخلفون عن سداد التزاماتهم المالية من روسيا وحسب بل إنه سيشجع موسكو "على أن تفعل بهم ما تشاء".

وأردف ترامب "قلت على الجميع أن يدفع، هم قالوا إذا لم ندفع، هل ستظل أمريكا تقوم بحمايتنا؟ قلت بالطبع لا، لم يستطيعوا تصديق الإجابة".

غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الحديث دار بالفعل بين ترامب، وأحد زعماء دول الحلف لأن ترامب قال أيضا: "لنفترض أن هذا حدث".