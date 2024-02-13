وكالة الطاقة الدولية تبحث أمن الطاقة والتغير المناخي

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تناقش وكالة الطاقة الدولية أمن إمدادات الطاقة وأهداف مكافحة التغير المناخي في العالم مع بدء اجتماعها على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء.

ويشارك بالإضافة إلى وزراء الدول الـ31 الأعضاء في الوكالة وغيرها من الدول، في الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين في باريس مسئولون في الصناعة وقطاع المال والمجتمع المدني.

وتتصدر المخاطر التي تهدد أمن الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتطبيق قرارات قمة المناخ العالمي كوب 28 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر الماضي جدول أعمال الاجتماعات.

وفي بداية الاجتماعات، دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى جهود مشتركة من أجل تأمين إمدادات طاقة موثوقة والعمل من أجل مكافحة تغير المناخ.

وقال بيرول إن "أمن الطاقة والعمل من أجل مكافحة تغير المناخ متداخلان، والزعم بأننا نحتاج إلى التركيز على أحدهما فقط هو رأي قديم.. يتعين على الحكومات أن تعمل معا للتصدي لأكبر التحديات المشتركة التي تواجهنا لأن الجهود غير المنسقة والفردية التي تبذلها الدول لن تنجح".

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية تمثل مصالح الدول المستهلكة للطاقة وتقدم توصياتها للدول الصناعية بشأن قضايا الطاقة، وتحتفل الوكالة بمرور 50 عاما على إنشائها في باريس.

وتأسست الوكالة في أعقاب أزمة النفط عامي 1973 و1974 بهدف تنسيق إجراءات تأمين إمدادات النفط حتى في أوقات الأزمات.

وبعد مرور 50 عاما على تأسيسها سيناقش اجتماعها الوزاري في العاصمة الفرنسية باريس اليوم مدى التغير الذي حدث في نظام الطاقة العالمي وكيفية مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والتغير المناخي.