مهاجم الأهلي السابق: مصر بلد عريقة ولا يجوز نقل نهائي الكأس إلى السعودية

قال محمد عبدالجليل مهاجم النادي الأهلي السابق، إن مصر بلد كبيرة وعريقة ولا يجوز نقل نهائي كأس مصر إلى السعودية، مشيرًا أنها بطولة عريقة ويجب أن تقام على ملاعب مصرية.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "منتخبات كثيرة في إفريقيا تطورت بشكل واضح، والفرق الكبرى في القارة أصبحت تواجه صعوبات كبيرة مؤخرًا، وبطولة أمم إفريقيا دقت ناقوس الخطر بالنسبة للعديد من المنتخبات الكبرى".

وتابع: "حسام حسن يعرف كل الأمور داخل الكرة المصرية، ويجب معاونته بشكل جيد، وأعتقد أنه لن يعمل حسابات للألوان أو الضغوط الجماهيرية، ويجب أن يكون هناك دعم للجهاز الفني في المرحلة المقبلة وتوفير كافة طلباته من أجل النجاح".

وواصل: "أحمد حجازي ومحمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي من المرشحين الذين سينضمون لصفوف منتخب مصر، بينما تجارب سام مرسي وكوكا وبعض اللاعبين لن تتكرر مع حسام حسن، سام مرسي انضم في فترات سابقة ولم يقدم شيئا، والأفضل منح لاعبين آخرين الفرصة".

وزاد: "هناك لاعبين تم استدعاؤها من الخارج لم تقدم مستوى جيدًا، هناك لاعبين مثل رمضان صبحي وإبراهيم عادل مستواهم يؤهلهم للانضمام لمنتخب مصر، ولاعبين آخرين ومن الوارد ضم محمد شريف على فترات مع حسام حسن".

وأكمل: "من الممكن ضم محمد شكري مع منتخب مصر بجوار فتوح ومحمد حمدي، وهناك 15 لاعبا من الممكن انضمامهم لصفوف منتخب مصر مثل محمود صابر وإبراهيم عادل، وكذلك أحمد رمضان بيكهام قد يتواجد في مركز المساك ومحمود مرعي مدافع بيراميدز وأيضا زميله أسامة جلال".

أتم: "أتوقع استبعاد محمود حمادة من صفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بعدما تم ضمه تحت قيادة روي فيتوريا، ومن الوارد أيضا استدعاء نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، ومن الصعب استدعاء لاعبين من الأعمار السنية الكبيرة".