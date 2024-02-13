مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات كبيرة للغاية لأوكرانيا وإسرائيل، وتايوان بقيمة 3ر95 مليار دولار بعد أسابيع كثيرة من المفاوضات.

وقد تمت الموافقة على الحزمة بواقع 70 صوتا مقابل 29 في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وقدم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لموافقتهم على حزمة مساعدات لكييف بقيمة نحو 60 مليار دولار.

وشكر زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس"، "كل عضو بمجلس الشيوخ دعم المساعدات المستمرة لأوكرانيا أثناء حربنا من أجل الحرية والديمقراطية والقيم التي نتمسك بها".

وكتب باللغة الإنجليزية "بالنسبة لنا في أوكرانيا، يساعد استمرار المساعدات الأمريكية في إنقاذ الأرواح من الإرهاب الروسي".

ولكن مصير الحزمة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مازال غامضا بصورة كبيرة، حيث حث الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية هذا العام دونالد ترامب الجمهوريين على تجنب تمرير الحزمة، التي ستتيح للرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة لتحقيق انتصار تشريعي.

ومن أجل إحراز تقدم بعد أشهر من الجمود، تم استثناء التمويل المتعلق بالأمن الحدودي بين أمريكا والمكسيك من الحزمة.

وانتقد الجمهوريون وآخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمرير الحزمة، وقالوا إنها لم تقدم شيئا لمصدر قلقهم الأساسي: الحدود الجنوبية الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا. ويشار إلى أنه منذ بدء الحرب في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليار دولار لكييف.

وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مساعدات تقدر بنحو 60 مليار دولار لأوكرانيا، وأغلبية المساعدات مخصصة للدعم العسكري.

كما تشمل الحزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مساعدات بالمليارات لتايوان والشركاء الآخرين في منطقة المحيطين الهندي-الهاديء.