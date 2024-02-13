مسئول عراقي: العراق لا يشكل خطراً على أي بلد وينأى بنفسه عن أي صراع



أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن العراق لايشكل خطراً على أي بلد وهو بذات الوقت يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراع وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه.

وقال الأعرجي في كلمته عبر الدائرة التلفزيونية في الإجتماع الدولي لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب المنعقد في نيويورك إن "العراق يجدد التأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول الصديقة، وبالأخص دول الجوار والدول الشقيقة وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة والشراكة والتعاون في تعزيز السلم العالمي"، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

وأضاف أن العراق "قطع أشوطاً كبيرة في ملاحقة العناصر الإرهابية بعد تحرير مدننا وشهدت مدننا المحررة اليوم واقعاً مختلفاً من الخدمات والعمران والبرامج الإنسانية التي أعادت للإنسان كرامته وثقته بالدولة العراقية وبلغ عدد العوائل العراقية التي تمت إعادتها من مخيم الهول السوري 1924 عائلة بواقع 7556 مواطنا وتمت إعادة 1200 عائلة إلى مناطق سكناها الأصلية".

وذكر الأعرجي أن"الحكومة العراقية ملتزمة بأن يكون عام 2024 عام إعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم بعد أن تهيأت الظروف المناسبة لذلك".

وأوضح أن"الحكومة العراقية أعلنت موقفها الواضح والصريح بالإدانة لإنتهاك السيادة العراقية وقتل المواطنين العراقيين واستهداف مؤسسات الدولة الوطنية، كما يرفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات".

وشدد مستشار الأمن القومي العراقي على أن العراق يتبنى "مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب إيمانا وحرصاً منه على إحلال السلام والتعايش السلمي على المستوى العالمي والإقليمي".