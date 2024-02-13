الفجيرة الإماراتية على أهبة الاستعداد لاستضافة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب

تستعد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين وفئة تحت 21 عاما، خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري.

وستكون البطولة بوابة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 بالسنغال، باعتبارها أولى الجولات لتجميع النقاط المؤهلة لأولمبياد الشباب 2026 لحين إقرار الاتحاد الدولي للكاراتيه آلية التأهل.

وأكد الدكتور عبدالله البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، المنسق العام للبطولة "بدأت اللجنة المنظمة التي يترأسها اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي في وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات، ومن المتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في هذه البطولة خاصة وأن باب الاشتراك ما زال متاحاً أمام الذين يرغبون في المشاركة في هذه النسخة التي تعتبر واحدة من المحطات المهمة لهذه المرحلة على مستوى العالم التي تلقى الاهتمام الكبير من القائمين على إمارة الفجيرة".

وقال البادي:" تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وهناك تعاون كبير من كافة الجهات حتى تخرج هذه النسخة بالشكل اللائق، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل الفنية أيضاً، في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات لتجميع النقاط من أجل التصنيف العالمي ومن أجل زيادة عدد نقاط فئة اللاعبين واللاعبات للأعمار بين 14 و18 سنة من أجل المنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 بالسنغال بالقارة الأفريقية".

وأضاف البادي:" ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه البطولة يؤكد رغبة اللاعبين للتواجد في النسخة الثانية بإمارة الفجيرة، في ظل النجاح الذي شهدته النسخة الماضية، وأن نجوم مستقبل اللعبة في العالم يتوافدون على الفجيرة أملا في أن تكون نقطة انطلاقة مهمة في مسيرتهم، وأنه من المتوقع أن تشهد الفجيرة سباقا مميزا بين الجميع".

وقال اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي في كلمته التي تم نشرها على موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه "نعدكم بتنظيم استثنائي للبطولة ونرحب بكل المشاركين في البطولة التي ستحتضنها الفجيرة والتي تمثل استضافتها تأكيداً على التزام الإمارات بتعزيز نمو وتطور رياضة الكاراتيه".

وأضاف " أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن عميق امتناننا للاتحاد الدولي على دعمه الثابت للاتحاد الإماراتي للعبة وثقته في قدراتنا على استضافة حدث مرموق بهذا الحجم، وإذ نثمن تلك الثقة الغالية نعد بتنظيم حدث استثنائي يظل عالقاً في الأذهان".