جامعة الوادي الجديد تنظم المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية بكلية الآداب

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه نظمت كلية الآداب بالجامعة المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية، بإشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب والدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور أسامة عطية منسق المنتدى الثقافي.

واكد الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، على إشكالية الدلالة ودورها في تفسير النص التاريخي قضية التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عقب معركة صفين، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لقسم اللغة العربية الذى يمثل قيمة بالغة ونموذجا قويا في بعض ما نقل إلينا من نصوص تاريخية في أحدات جسام ما زال المسلمون يعانون آثارها حتى اليوم.

وأوضح المقصود بالدلالة وما تمثله اشكالياتها في اللغة العربية من صعوبة في التعبير، مؤكدا على القيمة بوعي وذكاء المؤرخ المدقق الدلالات والمعطيات التي أظهرت أن التحكيم كان القشة التي قصمت ظهر البعير في جيش علي، وفجر خلافات جذرية بين مكونات جيشه كما منح معاوية مكانة مساوية للخليفة علي فضلاعن وجود بعض الأحداث التي جرت خلال واقعة التحكيم ولم تتناولتها المصادر التي وصلت إلينا بصورة سليمة موضوعية تتفق والعقل والمعطيات التاريخية المعروفة بعيدا عن نزعات الهوى.