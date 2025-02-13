 روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قافلة خبراء في محطة زابوريجيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قافلة خبراء في محطة زابوريجيا

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 4:03 م

حملت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا مجددا مسئولية فشل عملية تناوب المراقبين الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ونشرت الوزارة، اليوم الخميس، مقاطع مصورة تظهر على ما يبدو جنودا أوكرانيين يقصفون قافلة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب قائمة بالأحداث مرفقة بالطوابع الزمنية.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أمس الأربعاء، إلغاء التناوب المخطط له بسبب نشاط عسكري مكثف في المنطقة.

وقال جروسي: "من غير المقبول تماما تعريض سلامة موظفينا للخطر بهذه الطريقة"، مضيفا أنه على اتصال وثيق بالجانبين.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ مارس 2022.

ويتناوب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام في المحطة، وعادة ما يسافرون عبر خط الجبهة الروسي الأوكراني إلى المنطقة التي تسيطر عليها كييف.

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