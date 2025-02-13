رسالة من أمير عزمي مجاهد لجروس قبل مغادرة الزمالك

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حرص أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك على توجيه رسالة شكر لكريستيان جروس، المدير الفني للأبيض.

واقترب كريستيان جروس من مغادرة نادي الزمالك، وذلك بعدما اتفقت إدارة الأبيض مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو على تدريب الفريق.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع كريستيان جروس عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك ساعدتني كثيرا وتعلمت الكثير منك".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الرابعة عصر يوم الأحد القادم، على استاد السلام، لحساب منافسات الدوري الممتاز.